Edgewood, a cidade no meio da nova batalha pelo aborto nos EUA

Quando Marcia Smith se mudou para uma pequena cidade no liberal estado do Novo México no ano passado, a última coisa a passar por sua cabeça era que o futuro lhe reservaria uma batalha pelo acesso ao aborto nos Estados Unidos.

Mas em abril, durante uma acalorada e longa assembleia municipal, Smith, uma assistente social de 57 anos, assistiu horrorizada enquanto Edgewood, no condado de Santa Fé, votava a favor de proibir o envio pelo correio das amplamente utilizadas pílulas para indução do aborto.

Os políticos locais por trás da medida estavam "embriagados com a atenção, a admiração e a adulação desses MAGA (acrônimo do movimento "Make America Great Again" - Torne a América Grande Novamente - do ex-presidente republicano Donald Trump) que se dizem cristãos", contou Smith.