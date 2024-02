EUA diz à América Latina que prioriza 'desenvolvimento democrático' nos aliados

O governo dos Estados Unidos está mais concentrado no "desenvolvimento democrático" do que no "espectro político" para estabelecer alianças, afirmou o principal conselheiro do presidente Joe Biden para a América Latina e o Caribe.

Em um mundo muito complicado, Washington precisa "encontrar uma área comum com qualquer governo eleito democraticamente", disse Juan González na segunda-feira (26) durante um evento no 'think tank' americano Atlantic Council.

"Da perspectiva do presidente, trata-se menos de onde está um governo ou um país no espectro político e mais de como é eleito e governa", resumiu.