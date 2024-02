Exército russo recruta indianos para guerra na Ucrânia

"Cada cidade importante tem um centro de recrutamento para estrangeiros", disse o homem, que pediu para permanecer sob anonimato.

Alguns cidadãos indianos relataram à AFP que lhes foram prometidas funções que não envolviam combate, mas foram treinados para usar fuzis Kalashnikov antes de serem enviados para a Ucrânia.

Um contrato redigido em russo pelo Ministério da Defesa de Moscou, ao qual a AFP teve acesso, refere-se a um "serviço militar nas Forças Armadas da Federação Russa", com o requisito de "participar de hostilidades" e "servir o povo russo sem limites".

A Índia é uma aliada de longa data da Rússia que não condenou explicitamente a invasão da Ucrânia.

A AFP entrevistou cinco cidadãos indianos recrutados para as forças russas e todos relataram que souberam dos empregos como "assistentes do Exército" através das redes sociais, com um salário de cerca de 1.200 dólares por mês.

Nenhum deles tinha experiência militar.