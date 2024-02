Faculdade dos EUA recebe doação histórica de US$ 1 bi

A escola e seu hospital afiliado, o Centro Médico Montefiore, estão localizados no Bronx, o distrito mais pobre da cidade de Nova York, onde os índices de saúde estão entre os piores do estado do leste americano, de acordo com estatísticas oficiais.

Gottesman, de 93 anos, foi professora clínica de pediatria na Einstein e esposa de David Gottesman, ex-financista de Wall Street. Eles foram importantes doadores da instituição educacional ao longo de suas vidas.

Um trecho do anúncio feito no campus pelos responsáveis pela Albert Einstein, divulgado nas redes sociais, mostrou o momento em que o auditório de estudantes reagiu com entusiasmo à notícia, aplaudindo, gritando e vibrando.

