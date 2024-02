Gaza registra quase 30.000 mortos em cinco meses de guerra

- Luto permanente -

Em Israel, as atenções se mantêm concentradas nas vítimas do ataque islamista de 7 de outubro.

E sobretudo no destino dos 130 reféns sequestrados que continuam nas mãos do Hamas, 30 dos quais teriam morrido. No fim de novembro, uma trégua de uma semana permitiu trocar uma centena de reféns por 240 presos palestinos detidos em Israel.

Embora o Ministério da Saúde do Hamas não divulgue o número de mortos entre seus combatentes, o exército israelense estima que tenham sido 10.000 e calcula em 240 suas próprias baixas na ofensiva.

Entre as vítimas civis também estão jornalistas que trabalhavam em Gaza para contar a guerra.

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 88 profissionais de imprensa morreram desde 7 de outubro.