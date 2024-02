Israel realiza eleições municipais adiadas pela guerra

Ao longo do dia foram registrados alguns episódios de violência esporádica e alegações de fraude eleitoral nas imediações dos centros de votação. Pelo menos oito pessoas foram detidas, segundo a polícia.

O pleito foi adiado para novembro nas localidades do sul próximas da Faixa de Gaza, e nas do norte perto do Líbano, cenário diário de disparos entre o Exército e o movimento islamista Hezbollah.

No total, há quase 150.000 israelenses deslocados pela guerra e as hostilidades nessas duas regiões.

Dois candidatos eleitorais morreram no ataque cometido em 7 de outubro no sul de Israel por comandos do Hamas vindos de Gaza, que resultou na morte de pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis.

A ofensiva militar israelense lançada em represália contra o movimento islamista palestino em Gaza matou 29.782 pessoas, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa desde 2007.

Por sua vez, o Exército israelense preparou um dispositivo para permitir a participação dos soldados destacados na Faixa de Gaza e perto do Líbano, que começaram a votar na semana passada.