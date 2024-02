Londres, Rio, Tóquio: Jogos Paralímpicos permitem avanços, não milagres

Dez anos depois dos Jogos de Londres 2012, frequentemente colocados como um exemplo a ser seguido, 70% das pessoas perguntadas pela associação 'Spirit of 2012' consideraram que o evento teve um impacto positivo nas atitudes em relação às pessoas com deficiência.

Para o presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), o brasileiro Andrew Parsons, a 'era pós Tóquio' merece a mesma consideração: "A maneira com que o público percebe as pessoas com deficiência mudou completamente" em um país (Japão) que o dirigente define como "muito avançado" em relação à acessibilidade nos transportes.

No Brasil, embora o instituto de pesquisas Esentia Inteligência classifique os Jogos Paralímpicos de 2016 como "momento chave", o impacto é considerado menor.

. Mudanças no dia a dia

As mudanças mais notáveis nas populações e que afetam a vida cotidiana acontecem quando políticas públicas inclusivas acompanham os Jogos Paralímpicos. Um dos exemplos mais claros é o da inclusão trabalhista na Grã-Bretanha, onde o número de pessoas com deficiência que exercem regularmente seu trabalho aumentou em um milhão em relação ao de antes dos Jogos do Rio 2016, segundo dados do IPC.

O efeito é considerado mais efêmero no Japão, onde o número de pessoas com deficiência que praticam regularmente o esporte teve um leve aumento no ano dos Jogos (2021), para depois cair em 2022.