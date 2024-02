Lula diz que menção ao 'Holocausto' foi uma 'interpretação' de Netanyahu

Lula acusou Israel em 18 de fevereiro de cometer um "genocídio" na Faixa de Gaza e comparou as ações do Exército israelense contra o movimento islamista Hamas com "quando Hitler resolveu matar os judeus".

Após essas declarações, Israel declarou Lula "persona non grata" e exigiu um pedido formal de desculpas. Além disso, convocou o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer.

Por sua vez, o Brasil chamou seu embaixador para consultas e convocou o representante israelense em Brasília, Daniel Zonshine.

Lula insistiu nesta terça-feira que é um "dado histórico" que Netanyahu "está praticando um genocídio contra mulheres e crianças" na Faixa de Gaza.

"O governo de Israel quer efetivamente acabar com os palestinos" nesse território, afirmou.

O presidente do Brasil, cujo país preside o G20 este ano, condenou "os ataques terroristas" de 7 de outubro, quando comandos do Hamas mataram 1.160 pessoas, na maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.