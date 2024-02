'O futebol continua a me dar vida', diz Jenni Hermoso

A jogadora parece ter virado a página após o beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales na cerimônia de entrega de medalhas depois da final da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, episódio que gerou indignação mundial.

Desde sua última coletiva de imprensa, exatamente antes da semifinal do Mundial, "muitas coisas aconteceram", lembrou.

"Para mim é muito importante jogar outra final, continuar aqui. Eu me sinto bem, o futebol continua a me dar vida, quero continuar aproveitando os jogos com a minha seleção e com o Tigres [seu time no México]", afirmou.

A espanhola não escondeu que desde a final da Copa do Mundo feminina passou por "um processo duro", mas "continuo jogando futebol e a única coisa que quero é continuar vestindo esta camisa".

"Se vencermos amanhã, a Espanha voltará a fazer história. Isso significará que as jogadoras espanholas continuam evoluindo em sua projeção para o futuro", considerou.

"Ganhando ou não, a Espanha será vitoriosa porque continua em um nível muito alto", insistiu Hermoso.