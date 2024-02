ONG denuncia compromisso insuficiente de empresas com luta contra desmatamento

O grupo afirmou que trabalha com fornecedores de couro, mas que o código de conduta que rege esses contratos não menciona explicitamente o desmatamento.

"A ação voluntária das empresas fracassou", disse Emma Thompson, principal autora do relatório. Ela pediu "uma regulamentação forte, com critérios claros sobre o desmatamento e os direitos humanos", que, muitas vezes, são ameaçados nos territórios afetados.

Thompson também ressaltou a necessidade de exigir transparência às empresas e de que as regras se apliquem ao setor financeiro.

A ONG aponta que nem sempre as promessas são acompanhadas de ações. No total, 63% das empresas manifestaram pelo menos um compromisso de luta contra o desmatamento, mas não forneceram provas suficientes de sua aplicação. Como exemplos, são citadas Adidas, Starbucks e Gap.

O relatório ressalta que apenas 1% das empresas caminham para cumprir as futuras normas, e cita como exemplos as gigantes francesas do mercado de luxo LVMH e Kering, que implementaram há anos instrumentos de rastreabilidade de seus materiais e adotaram objetivos de "desmatamento zero" nos últimos dois.

mdz-klm/jbo/LyS/sag/mb/lb/rpr