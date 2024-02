ONU alerta que fome extrema no norte de Gaza é iminente

"Aqui estamos, no fim de fevereiro, com ao menos 576.000 pessoas em Gaza - um quarto de sua população - a um passo da fome extrema, com uma a cada seis crianças menores de dois anos sofrendo de desnutrição e emaciação" (magreza extrema), disse Rajasingham.

Cerca de 97% da água em Gaza foi reportada como "não apta para o consumo humano" e a produção agrícola está começando a colapsar, advertiu, por sua vez, Maurizio Martina, diretor-geral adjunto da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).

A ajuda está esperando na fronteira, disse, nesta terça-feira, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU António Guterres.

"Os colegas do PMA também nos dizem que têm suprimentos de alimentos na fronteira com Gaza, e que em certas condições poderiam alimentar mais de 2,2 milhões de pessoas" na Faixa, disse Dujarric aos jornalistas.

"Quase mil caminhões com 15.000 toneladas métricas de comida estão no Egito prontos para se mover", acrescentou.

No entanto, Jens Laerke, porta-voz da OCHA, disse mais cedo, em Genebra, na Suíça, que forças israelenses bloqueiam "sistematicamente" o acesso a Gaza.