Parlamento Europeu aprova lei essencial do Pacto Verde, para proteger a biodiversidade

A sessão plenária do Parlamento Europeu aprovou, nesta terça-feira (27), a lei da Restauração da Natureza, para reparar ecossistemas degradados, peça fundamental dos ambiciosos objetivos ambientais da UE incluídos no Pacto Verde.

Os eurodeputados validaram com o seu voto o delicado acordo alcançado em novembro passado entre os legisladores dos 27 Estados do bloco, sobre regulamentos para prevenir a deterioração progressiva da biodiversidade.

A lei foi aprovada com 329 votos a favor e 275 contra, depois de o maior partido no Parlamento, o bloco do Partido Popular Europeu (PPE, direita), ter anunciado que votaria contra, alegando solidariedade com os agricultores que protestam em vários países da UE.