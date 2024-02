Pelo menos sete mortos em operação policial em favelas do Rio

A ação conjunta de agentes das polícias civil e militar do Rio visava capturar membros do Comando Vermelho.

"Polícias civis do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam uma megaoperação, nesta terça-feira (27/02), contra traficantes do Comando Vermelho (CV) que atuam no Complexo da Maré", disse em um comunicado a Polícia Civil do Rio.

"Após levantamentos de inteligência e monitoramento, os agentes constataram uma movimentação de criminosos na região que, além do tráfico de drogas, são investigados por roubo de veículos", acrescentou.

Diversas viaturas e agentes fortemente armados bloqueavam os acessos ao Complexo do Alemão, conforme constatou a AFP.

Fotos publicadas pela PMERJ mostravam escavadeiras removendo barricadas metálicas colocadas por criminosos em diferentes acessos ao Complexo do Alemão.

Outras imagens circulando nas redes sociais mostravam barricadas com pneus e móveis, algumas delas em chamas.