Quase 500 rinocerontes morrem por aumento da caça furtiva na África do Sul

Quase 500 rinocerontes morreram no ano passado na África do Sul por causa da caça furtiva, 11% a mais que em 2022, apesar dos esforços do governo para impedir o comércio ilegal de chifres, informou o ministério do Meio Ambiente nesta terça-feira (27).

A África do Sul é o lar da maioria dos rinocerontes do mundo e a caça furtiva, estimulada pela demanda da Ásia onde os chifres são utilizados na medicina tradicional por seu suposto efeito terapêutico, é comum no país.

O Ministério do Meio Ambiente revelou que 499 desses herbívoros de pele grossa morreram em 2023, sobretudo em parques estatais.