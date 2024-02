Pior que bug do milênio: como o dia 29 de fevereiro causou no ano 2000

Mas foi Julio César quem introduziu os anos bissextos com a reforma do calendário romano, ao adotar o chamado calendário juliano em 45 a.C., recorda o Instituto de Mecânica Celeste e Cálculo das Efemérides, ligado ao Observatório de Paris.

Nos anos de 366 dias, o dia adicional era uma repetição do 24 de fevereiro, ou seja, "o sexto dia bis antes do calendário de março", daí a palavra "bissexto", enquanto na língua inglesa, optou-se pela expressão "leap day" (dia do salto).

Com a mudança para o calendário gregoriano em 1582, "o dia extra é acrescentado no final do mês de fevereiro, o dia 29", acrescenta o IMCCE.

Como a Terra não leva exatamente 365 dias e seis horas para dar a volta ao Sol, mas sim 365 dias, 5 horas, 48 minutos e alguns segundos, nem todos os anos múltiplos de quatro são bissextos. Os anos que também são múltiplos de 100 também não são.

Portanto, 1900 e 2100 não possuem o dia 29 de fevereiro.

Bug do ano 2000

À medida que o novo milênio se aproximava, as preocupações se concentravam em uma grande falha nos sistemas informáticos em 1º de janeiro.