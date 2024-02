Aliados europeus e EUA relutam em enviar tropas à Ucrânia

Na segunda-feira, Macron organizou uma conferência de líderes ocidentais na capital francesa para angariar mais apoio à Ucrânia, em um momento em que a sua batalha para repelir a ofensiva russa entra no seu terceiro ano e o seu arsenal de munições diminui.

Nesta terça-feira, Moscou reivindicou a conquista de outra localidade ucraniana perto de Avdiivka, uma cidade da frente de batalha leste que o Exército russo conquistou no início do mês, após uma longa batalha, e afirmou ter destruído um tanque americano Abrams no leste do país.

A postura do presidente russo, Vladimir Putin, está se "fortalecendo" no front ucraniano e a nível interno, segundo Macron, para quem "a derrota da Rússia é essencial para a segurança e a estabilidade na Europa".

Questionado em coletiva de imprensa sobre a possibilidade de enviar tropas ocidentais, Macron garantiu que não havia consenso, mas especificou: "Nada deve ser descartado".

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, cujos detratores o consideram próximo de Moscou, disse após a reunião que há países "dispostos a enviar os seus próprios soldados para a Ucrânia".

- "Não haverá soldados" -

Muitos aliados europeus de Kiev negaram esta possibilidade nesta terça-feira.