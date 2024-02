Tênis sul-americano comemora ressurreição enquanto busca novo astro

O título de Báez no Rio Open (ATP 500), no último domingo, somada à vitória no ATP 250 de Buenos Aires em 18 de fevereiro, consolidam os ares de renovação.

"Já faz dez anos que [Gastón] Gaudio, [Guillermo] Coria e [David] Nalbandian se aposentaram. Então houve um pequeno vácuo no tênis sul-americano, mas agora volta o auge com jogadores muito interessantes", disse o ex-tenista espanhol David Ferrer na semana passada, no Rio de Janeiro.

Ferrer, ex-número 3 do mundo, destacou o "bom momento" do tênis da América do Sul, que no Rio e em Buenos Aires superou europeus como Carlos Alcaraz (2º do ranking da ATP), Cameron Norrie (29º) e a promessa francesa Arthur Fils (44º).

As duas edições passadas de ambos os torneios tinham sido conquistadas por tenistas do 'Velho Continente': no Rio, por Alcaraz (2022) e Norrie (2023); na Argentina, por Casper Ruud (2022) e Alcaraz (2023).

O ATP 250 que acontece nesta semana no Chile é outra chance para medir a força da nova geração sul-americana.

- Promessa brasileira -

Único brasileiro no Top 100 da ATP, Thiago Wild (73º), de 23 anos, destacou que a América do Sul "tem muitos jogadores em um alto nível ao mesmo tempo".