Yellen diz ser urgente acordo do G7 para redirecionar ativos russos à Ucrânia

"Há fortes argumentos de direito internacional, econômicos e morais para avançar nisso. Seria uma resposta decisiva à ameaça sem precedentes da Rússia à estabilidade mundial. Isso deixaria claro que a Rússia não pode ganhar alongando a guerra e a incentivaria a se sentar à mesa para negociar uma paz justa com a Ucrânia", acrescentou.

Durante uma coletiva de imprensa em Ottawa, a ministra das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, disse estar "100% de acordo" com Yellen. "Precisamos, mais do que nunca, mostrar a Putin que falamos sério", acrescentou.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, já havia pedido no domingo em uma coluna no Sunday Times, uma ação "mais audaciosa" a respeito, e instou o Ocidente a começar por dispor dos juros dos bens russos.

- Rússia dá resposta 'simétrica' -

O ministro russo das Finanças, Anton Siluanov, chamou hoje de "equivocada" a proposta e alertou que seu país dará uma "resposta simétrica" com os ativos congelados estrangeiros que tem em seu poder.

A proposta "mina os cimentos e pilares do sistema financeiro mundial", disse em São Paulo Siluanov, citado por agências russas de notícias. "Agora é preciso resolver os problemas não mediante uma escalada, mas buscando saídas para a situação em que nos encontramos. Se os colegas agem assim, teremos uma resposta simétrica", alertou.