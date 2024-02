Acidente de ônibus em Honduras deixa 17 mortos

- Condolências da presidente -

Segundo a mídia local, todas as vítimas são hondurenhas e viviam na região. Parentes se reuniram no local do acidente e alguns começaram a chorar ao identificarem seus familiares falecidos.

"É com profunda consternação e dor que recebo a trágica notícia do acidente ocorrido em San Juan de Opoa, [departamento de] Copán. Minhas condolências às famílias das vítimas e solidariedade pela rápida recuperação dos feridos", disse a presidente hondurenha, Xioma Castro.

"Instruí as equipes e agências relevantes a fornecerem todo o apoio neste momento difícil", acrescentou.

Milhares de migrantes atravessam diariamente o território hondurenho vindos da América do Sul em um longo percurso até os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida.

Em outubro passado, quatro migrantes morreram quando um ônibus caiu em um barranco.