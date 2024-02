Andy Murray revela que deve se aposentar no meio do ano

O tenista britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo, anunciou que deve se aposentar no meio do ano, em entrevista após sua eliminação no ATP 500 de Dubai, nesta quarta-feira (28).

Murray, de 36 anos e atualmente na 67ª posição do ranking da ATP, venceu apenas dois dos oito jogos que fez nesta temporada. Em Dubai, foi derrotado na segunda rodada pelo francês Ugo Humbert, com parciais de 6-2 e 6-4.

Incomodado com a pergunta sobre seu futuro - "perguntam isso depois de todos os jogos" -, o tenista disse que não falaria mais sobre o assunto até "chegar a hora de parar".