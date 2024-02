Biden está 'em forma' para cumprir suas funções, segundo check-up médico

Biden "se mantém em forma para cumprir suas funções e executa plenamente todas as suas responsabilidades, sem isenções, nem adaptações", confirmou o médico da Casa Branca, Kevin O'Connor, ao revelar os resultados dos exames.

A única novidade deste ano foi Biden ter usado uma máquina para manter desobstruídas as vias respiratórias à noite e reduzir as interrupções do sono, além de um procedimento dentário de urgência, segundo O'Connor.

Biden é acometido por uma série de problemas físicos menores, como rigidez ao caminhar devido ao desgaste de sua coluna vertebral, mas não houve mudanças significativas nisso em relação ao ano passado, segundo o informe.

- 'Jovem demais' -

O próprio Biden, que deve ter uma possível revanche nas eleições contra Donald Trump, de 77 anos, brincou dizendo que a única preocupação era que os médicos achassem que ele parece "jovem demais".

"Tudo está ótimo", disse a jornalistas na Casa Branca.