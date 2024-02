Brasil defende 'nova globalização' em reunião do G20, com guerra na Ucrânia de fundo

Enquanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta impor suas prioridades na agenda global, os riscos gerados pelas guerras no mundo ganham força como tema central da reunião.

"A Ucrânia estará no centro das discussões do G20", declarou à imprensa o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, ao indicar as principais preocupações econômicas.

Além de Le Maire, outros ministros e altos funcionários do G20 - formado pelas 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e, pela primeira vez, a União Africana - participam da primeira reunião do ano de titulares das finanças e presidentes dos bancos centrais em São Paulo.

- Reunião do G7 -

Os ministros das finanças dos países do G7 - Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos - e da União Europeia realizaram uma reunião em separado nesta quarta-feira sobre a renovação do apoio ocidental à Ucrânia, desesperada por mais ajuda.

O ministro ucraniano das Finanças, Serhiy Marchenko, participou virtualmente da discussão.