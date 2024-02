Liverpool, Chelsea e United avançam às quartas da Copa da Inglaterra

Os 'meninos' do Liverpool lideraram a vitória sobre o Southampton (3-0) que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa da Inglaterra, para onde também avançaram Chelsea e Manchester United, que conseguiram triunfos apertados contra Leeds (3-2) e Nottingham Forest (1-0).

Depois de conquistar a Copa da Liga no domingo, ao vencer o Chelsea na prorrogação por 1 a 0, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, recebeu elogios por apostar em jovens jogadores na reta final do confronto.

Ele dobrou a aposta contra o Southampton, quarto colocado da Championship (segunda divisão), e deu certo: sua equipe venceu com gols marcados por garotos de 18 anos.