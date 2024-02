Emirados impõem 'severas restrições' a ativistas em reunião da OMC, denunciam militantes

Representantes da sociedade civil acusaram nesta quarta-feira (28) os Emirados Árabes Unidos, que recebem a Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), de impor "severas restrições" aos ativistas que participam no evento.

O grupo 'Our World Is Not for Sale' (Nosso mundo não está à venda), que reúne mais de doze ONGs, disse que apresentou um recurso à OMC após uma série de incidentes esta semana em Abu Dhabi.

A capital deste país do Golfo acolhe até quinta-feira a 13ª Conferência Ministerial da OMC.