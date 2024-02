Fábrica de armamento nuclear nos EUA operará normalmente após pausa por incêndios florestais

Os incêndios na área onde atua permaneceram ativos, segundo um mapa de monitoramento do Serviço Florestal do Texas.

A empresa, dedicada à montagem e desmontagem de armas nucleares americanas, está localizada a 34 quilômetros a leste da cidade de Amarillo, no extremo norte do Texas, e é administrada pelo Departamento de Energia e pela Administração Nacional de Segurança Nuclear.

A Pantex esclareceu que o incêndio não atingiu as suas instalações.

"Vários grandes incêndios florestais" no norte do estado "deflagaram devido às condições quentes, secas e ventosas" na área, disse o Serviço Florestal do Texas na terça-feira.

Os serviços de emergência registraram até o momento 31 incêndios desse tipo no norte e nordeste do estado, afetando uma área de 154 mil hectares. Destes, 25 já tinham sido controlados, enquanto várias áreas habitadas eram evacuadas.

- Estado de desastre -

Os maiores incêndios ativos afetam uma área conhecida como Panhandle, no norte do Texas.