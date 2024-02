Força da ONU começa retirada gradual da RD Congo

Após 25 anos de presença, a Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (Monusco) iniciou nesta quarta-feira a sua retirada do país com a entrega de sua primeira base às autoridades congolesas.

A pedido do governo de Kinshasa, que considera que a missão tem sido ineficaz, o Conselho de Segurança da ONU aceitou a saída das forças de manutenção da paz em dezembro, apesar da sua preocupação com a escalada da violência no leste do país.

A Monusco, que conta atualmente com 15 mil capacetes azuis, está presente nas três províncias mais conflituosas da região: Kivu do Sul, Kivu do Norte e Ituri.