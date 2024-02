Fundo de investimento saudita PIF anuncia acordo de patrocínio com a ATP

"Este acordo fará do PIF patrocinador oficial da classificação da ATP, celebrando a trajetória e os progressos dos jogadores a longo da temporada", diz o comunicado.

"O PIF irá se associar a vários torneios do ATP Tour, como Indian Wells, Miami, Madri, Pequim e o ATP Finals, além do Next Gen ATP Finals [categoria juvenil], que será disputado em Jidá até 2027", acrescenta a nota.

"Esta colaboração estratégica com o PIF marca um momento muito importante para o tênis. Trata-se de um acordo comum para impulsionar o esporte no futuro", declarou o presidente da ATP, Massimo Calvelli, citado no comunicado.

Em 2023, a Arábia Saudita sediou seu primeiro torneio ATP, o Next Gen, em Jidá, além dos jogos de exibição entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e entre Aryna Sabalenka e Ons Jabeur.

O país também planejou receber o WTA Finals, o que provocou a resposta de lendas do tênis feminino como Chris Evert e Martina Navratilova contra o projeto, denunciando violações dos direitos humanos no reino conservador do Golfo.

Em janeiro, o astro espanhol Rafael Nadal foi nomeado embaixador da Federação Saudita de Tênis.