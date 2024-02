Guerra já deixou quase 30.000 mortos em Gaza, ameaçada pela fome

Também sequestraram cerca de 250 pessoas: 130 continuam retidas no território palestino, incluindo 31 que as autoridades israelenses acreditam que foram mortas. Em novembro, uma trégua de uma semana permitiu a troca de mais de 100 reféns por quase 240 palestinos detidos em Israel.

Em retaliação, Israel iniciou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza que matou 29.954 pessoas, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado desde 2007 pelo Hamas.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 76 pessoas morreram nas últimas 24 horas.

O Exército anunciou a morte de dois soldados, o que eleva a 242 o número de militares israelenses falecidos desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, no dia 27 de outubro.

- Esperança de trégua -

Após quase cinco meses de guerra, Estados Unidos e Catar, mediadores no conflito ao lado do Egito, esperam alcançar uma trégua antes do início do Ramadã, em 10 ou 11 de março, que permita libertar parte dos 130 reféns.