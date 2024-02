Hunter Biden depõe em investigação de impeachment contra seu pai

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos Joe Biden, prestou depoimento nesta quarta-feira (28), a portas fechadas, para um painel de legisladores republicanos que realiza uma investigação com vistas ao impeachment do mandatário, acusado de mentir sobre os negócios de sua família.

Em ano eleitoral, os republicanos tentam infligir dano ao presidente democrata antes do pleito de novembro, no qual tudo indica que haverá uma revanche com Donald Trump, cercado de escândalos e problemas judiciais.

Sem oferecer qualquer evidência concreta, os republicanos acusam Biden de usar sua influência como vice-presidente durante o governo de Barack Obama (2009-2017) para ajudar Hunter em seus negócios comerciais com China e Ucrânia.