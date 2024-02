Maioria dos hispânicos dos EUA prefere Biden, mas Trump ganha terreno, diz pesquisa

Biden e Trump são rejeitados pela maioria dos entrevistados como candidatos.

À pergunta se deveriam concorrer às presidenciais, 44,7% opinam que o atual presidente democrata não deveria, contra 34,6% que acham que sim.

Quanto a Trump, 57,2% acreditam que ele não deveria participar das eleições, frente a 32,2% que apoiam sua candidatura.

Os hispânicos, tradicionalmente pró-democratas, representam um em cada cinco americanos que podem votar nas eleições de novembro. Sua importância é especialmente alta em estados disputados como Nevada ou Arizona.

Quanto ao que mais preocupa os entrevistados, a pesquisa indica que a inflação é o maior problema dos Estados Unidos para 19,8% deles, seguida pela economia (16,6%) e a imigração, especificamente a segurança na fronteira (7,5%).

A pesquisa foi realizada entre 18 de novembro e 3 de dezembro com uma amostra de 1.221 pessoas distribuídas entre os 22 estados do país com maior concentração de hispânicos. Os entrevistados responderam a uma série de perguntas por telefone, e o resultado tem margem de erro de ±2,80%.