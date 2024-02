Ministros da ex-presidente Jeanine Áñez obtêm liberdade na Bolívia

Dois ministros da ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez conseguiram a liberdade nesta quarta-feira (28), após declararem-se culpados e negociarem uma pena de dois anos no caso que investiga um complô contra o ex-presidente Evo Morales em 2019.

Alvaro Coimbra e Rodrigo Guzmán, ex-ministros da Justiça e da Energia, foram detidos em março de 2021, juntamente com Jeanine. Em dezembro, receberam uma sentença de dois anos de prisão, após admitirem sua culpa, em um acordo com o Ministério Público (MP). Eles eram os únicos ex-ministros do governo de Jeanine presos nesse caso.

Segundo o MP, houve um plano coordenado para pressionar Morales (2006-2019) a deixar o cargo em meio a acusações de fraude eleitoral, quando ele se candidatou para o quarto mandato. Jeanine, segunda vice-presidente do Senado à época, assumiu a presidência de novembro de 2019 até novembro de 2020.