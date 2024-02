Mundial de F1 começa no Bahrein com as atenções voltadas para a Red Bull

O 'caso Horner' explodiu no início de fevereiro, o que levou a organização do Mundial de F1 e vários nomes do esporte a pedir uma pronta resolução.

"É um momento muito importante para o esporte garantir que nos mantenhamos fiéis aos nossos valores", declarou o piloto da Mercedes Lewis Hamilton, pouco antes de a Red Bull anunciar a decisão.

- Verstappen em busca do tetra -

Se o futuro de Horner estava em xeque, havia menos dúvidas no campo esportivo, já que a parceria entre Max Verstappen e Red Bull parece imbatível. O piloto holandês luta pelo quarto título consecutivo com a incógnita quanto a algum de seus adversários conseguir enfrentá-lo, ao contrário do que aconteceu no ano passado, quando venceu 19 das 22 corridas disputadas.

Nem parecia que o 'caso Horner' poderia afetá-lo: "Estou muito focado no carro e em mim mesmo. Com sorte, isso vai se resolver logo", declarou Verstappen à imprensa nesta quarta-feira, horas antes do anúncio.

Nos testes de pré-temporada, na semana passada, também no Bahrein, a Ferrari se mostrou especialmente veloz, mas será o suficiente para se colocar à altura do RB20?