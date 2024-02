'Não mataria meu sócio', diz traficante sobre ex-presidente hondurenho julgado nos EUA

"Não estava em meus pensamentos matar meu sócio", disse, nesta quarta-feira (28), à Justiça dos Estados Unidos, um traficante hondurenho ao explicar por que não participou de um plano para assassinar o então presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, julgado por narcotráfico em Nova York.

Devis Leonel Rivera, fundador, juntamente com o irmão, Javier, do cartel hondurenho Los Cachiros, revelou os vínculos do narcotráfico com a classe política do país, à qual ajudou com contribuições financeiras a chegar a cargos eletivos, em troca de proteção para o narcotráfico procedente da Colômbia.

Autor confesso de 78 homicídios, o traficante começou a colaborar com a agência antidrogas americana (DEA) em 2013, antes de se entregar, em janeiro de 2015, às autoridades dos Estados Unidos.