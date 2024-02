Naufrágio com barco de migrantes deixa mais de 20 mortos em frente ao Senegal

Mais de 20 corpos foram resgatados, nesta quarta-feira (28), no mar no norte do Senegal, após o naufrágio de uma embarcação com migrantes que tentavam chegar à Europa, segundo testemunhas, disse à AFP o governador da região de Saint-Louis.

"Um pouco mais de 20 corpos" foram encontrados, disse, por telefone, Alioune Badara Samb.

Outras 20 pessoas foram resgatadas com vida, acrescentou.