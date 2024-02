Presidente do México condiciona participação em cúpula com EUA e Canadá

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira (28) que somente participará da Reunião de Cúpula de Líderes da América do Norte com seus pares dos Estados Unidos e do Canadá, prevista para abril em Quebec, se receber "um tratamento respeitoso".

López Obrador condicionou sua participação ao fazer um apelo ao presidente americano, Joe Biden, e ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, para se manterem à margem da "guerra suja" desencadeada, segundo ele, por seus adversários diante das eleições presidenciais mexicanas de 2 de junho.

"Se não houver um tratamento respeitoso, eu não participo", disse o presidente de esquerda em sua coletiva de imprensa diária, na qual denunciou que seus opositores têm feito um lobby internacional para desacreditá-lo e influenciar na disputa eleitoral.