Príncipe Harry perde novo recurso em processo por proteção policial no Reino Unido

O juiz definiu então nesta quarta-feira que essa decisão caso a caso "tinha, e tem, uma base legal".

Em uma declaração escrita durante o julgamento no início de dezembro, Harry afirmou que suas preocupações com sua segurança e de sua família o impediram de viajar com mais frequência ao Reino Unido.

"Não posso colocar minha esposa em perigo desta forma e, considerando o que vivi, também estou relutante em me arriscar sem necessidade", disse ele.

O filho mais novo do rei não faz muitas viagens ao Reino Unido. Ele fez breves visitas em maio do ano passado para a coroação de Charles III, e também no início de fevereiro, para ver o pai após um diagnóstico de câncer.

A questão da segurança é muito sensível para Harry, que responsabiliza a imprensa e os 'paparazzi' pelo acidente fatal de sua mãe, a princesa Diana, em Paris, em 1997.

O duque de Sussex também iniciou vários processos legais contra os tabloides britânicos.