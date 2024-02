TPI impõe € 52 milhões em reparação a vítimas do ugandês Ongwen

"As vítimas diretas dos ataques, as vítimas diretas dos crimes sexuais e sexistas e as crianças nascidas desses crimes, assim como as ex-crianças-soldado, sofreram danos graves e duradouros, físicos, morais e materiais", declarou o juiz Bertram Schmitt.

A Justiça "estima que o montante total requerido para as reparações estabelecidas neste caso para as vítimas dos crimes pelos quais Ongwen foi condenado seria de 52.429.000 de euros", pouco mais de R$ 280 milhões, na cotação atual, acrescentou.

O TPI considera o número total de vítimas elegíveis para a indenização coletiva "em cerca de 50.000".

Como Ongwen é indigente, o tribunal pediu ao Fundo de benefício às vítimas preparar um plano para aplicar a decisão.

Fundado em Uganda nos anos 1980 pelo ex-coroinha Joseph Kony com vistas a estabelecer um regime baseado nos Dez Mandamentos, o LRA aterrorizou durante 30 anos grandes territórios da África Central, sequestrando crianças, mutilando civis em larga escala e escravizando mulheres.

O LRA é responsável pela morte de mais de 100.000 pessoas e pelo sequestro de 60.000 crianças, meninos transformados em soldados obedientes e meninas convertidas em escravas sexuais.