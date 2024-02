Transnístria, região separatista da Moldávia, pede 'proteção' da Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, voltou a pedir nesta quarta-feira à comunidade internacional, durante uma reunião com os líderes dos Bálcãs na Albânia, que acelere a entrega de armas e munições para conter os avanços russos das últimas semanas no leste do seu país.

- 1.500 militares russos na Transnístria -

Os deputados separatistas afirmaram que pretendiam adotar medidas urgentes contra a recente imposição de tarifas aprovadas pela Moldávia sobre produtos da Transnístria.

Em 2006, em um referendo na Transnístria que não foi reconhecido pela comunidade internacional, 97% dos eleitores declararam-se a favor da independência e da união do território com a Rússia.

Após o colapso da União Soviética, esta região de língua russa proclamou a sua secessão e travou uma curta guerra contra o Exército moldavo em 1992.

Desde então, a Rússia mantém naquele estreito território de 465 mil habitantes uma presença oficial de 1.500 militares em missão de paz.