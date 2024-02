AB InBev anuncia queda de 6,3% no lucro líquido em 2023

O grupo AB InBev, de capital belga e brasileiro - líder mundial do setor de cervejas que possui as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, anunciou uma queda de 6,3% no lucro líquido em 2023, afetado pela redução no volume de cerveja vendida.

O "lucro atribuído aos acionistas" do grupo alcançou 5,34 bilhões de dólares (26,5 bilhões de reais) no ano passado, acima dos US$ 5,97 bilhões de 2022, informou a empresa em um comunicado.

A AB InBev, com sede em Leuven (centro de Bélgica), registrou queda de 1,7% no volume mundial de cerveja vendida, a 585 milhões de hectolitros, com reduções na Europa e, em particular, nos Estados Unidos.