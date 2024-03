Bayern de Munique visita Freiburg com a obrigação de vencer e convencer

Os jogadores comandados pelo treinador espanhol Xabi Alonso estabeleceram na última rodada um novo recorde para um clube alemão com 33 jogos sem derrota (29 vitórias e 4 empates, contando todas as competições), mas vão iniciar um período sobrecarregado de cinco jogos em apenas catorze dias até a pausa internacional para os jogos das seleções.

Na briga pelas outras duas vagas para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Stuttgart (3º, 47 pontos) se distanciou do Borussia Dortmund (4º, 41 pontos) e do RB Leipzig (5º, 40 pontos) e visita o Wolfsburg no sábado.

Horas antes, o Dortmund enfrenta fora de casa o Union Berlin enquanto o Leipzig joga como visitante contra o Bochum.

