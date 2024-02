Biden e Trump em duelo de visitas à fronteira EUA-México

Biden insistiu no início desta semana que não planejou deliberadamente o conflito de horários com Trump, cuja retórica o democrata comparou à dos nazistas. "Eu planejei para quinta-feira, o que não sabia é que, aparentemente, meu bom amigo vai", disse.

Biden também se negou a dizer se teria um encontro com migrantes, depois de ser criticado por não ter se reunido com os migrantes em uma visita anterior.

Os republicanos atribuem o fluxo de migrantes às políticas de Biden que favorecem o direito de pedido de asilo. A Casa Branca afirma que o partido de Trump está sabotando deliberadamente uma tentativa bipartidária de alcançar uma solução.

A questão da fronteira também se misturou a uma disputa amarga sobre a ajuda americana à luta da Ucrânia contra a invasão russa. Os republicanos insistem que a migração deve ser abordada antes do desbloqueio do financiamento.

A preocupação pública com a imigração ilegal é maior no governo Biden do que durante os governos anteriores. A maioria da população apoia atualmente um muro fronteiriço do tipo que Trump começou a construir, segundo uma nova pesquisa da Universidade Monmouth.

Uma pesquisa do canal NBC mostrou que Trump supera Biden por 30 pontos na maneira como aborda o tema imigração.