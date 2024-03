Congresso dos EUA aprova texto para evitar paralisação do governo federal

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (29), com uma votação final no Senado, um texto que adia por uma semana a ameaça de paralisação parcial do governo federal.

A medida prevê a prorrogação até 8 de março do orçamento federal, evitando o fechamento temporário de serviços públicos.

O núcleo duro dos republicanos na Câmara dos Representantes, ligado ao ex-presidente Donald Trump, vem impedindo a aprovação do orçamento federal de 2024, cujo ano fiscal começou em 1º de outubro.