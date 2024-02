Dois israelenses morrem baleados na Cisjordânia ocupada, dizem socorristas

O posto de gasolina perto de Ely já havia sido palco de um ataque palestino em junho de 2023, no qual quatro civis israelenses morreram.

Um israelense morreu na semana passada em um ataque perto do assentamento Maalé Adoumim, localizado entre Jerusalém e o Mar Morto, na Cisjordânia ocupada.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, em 7 de outubro, a Cisjordânia tem sido palco de ataques perpetrados por palestinos contra israelenses e de ataques quase diários do Exército israelense, por vezes sangrentos, naquele território ocupado desde 1967.

De acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, tropas e colonos israelenses mataram pelo menos 400 palestinos na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.160 mortos em Israel, majoritariamente civis, segundo cálculos da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, a ofensiva do Exército de Israel causou a morte de mais de 30 mil pessoas, a grande maioria civis, segundo o último balanço do Ministério da Saúde do Hamas.

mib/gl/bfi/js/mb/aa/mvv