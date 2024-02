Especialistas da ONU denunciam 'aumento exponencial' de violações de DH na Nicarágua

Um grupo de especialistas da ONU acusou o governo da Nicarágua de aumentar exponencialmente as violações dos direitos humanos no último ano, em um relatório apresentando nesta quinta-feira (29) que apela ao reforço das sanções internacionais contra Manágua.

O relatório do Grupo de Direitos Humanos sobre a Nicarágua afirma que o governo do presidente Daniel Ortega comete "abusos e crimes" para "eliminar todas as vozes críticas e dissuadir, a longo prazo, qualquer nova organização e iniciativa de mobilização social".

"O governo da Nicarágua continua a perpetrar graves violações sistemáticas dos direitos humanos, equivalentes a crimes contra a humanidade, por razões políticas", declarou o Grupo, reiterando expressões do relatório apresentado há um ano.