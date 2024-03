Fluminense vence LDU (2-0) e conquista sua 1ª Recopa Sul-Americana

O Fluminense conquistou sua primeira Recopa Sul-Americana ao vencer a LDU, sua 'pedra no sapato', por 2 a 0, nesta quinta-feira (29), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após perder por 1 a 0 no Equador na semana passada no jogo de ida, o Tricolor conseguiu a virada no fim com dois gols do atacante colombiano Jhon Arias (76' e 90', de pênalti) na partida de volta deste duelo que coloca frente a frente os campeões dos dois principais torneios de clubes da América do Sul.

"Feliz pelo gol, feliz por contribuir para a conquista deste título e agora por aproveitar porque é um título que inclui tudo o que fizemos no ano passado. É a conclusão daquela conquista da Copa Libertadores" de 2023, disse o colombiano.