Governo da Guatemala denuncia penalmente a procuradora-geral Consuelo Porras

Naquela reunião na Casa Presidencial, Porras retirou-se antecipadamente ao argumentar que a lei a proibia de participar de um conselho de ministros, pois isso violaria a autonomia do Ministério Público.

Contudo, Saavedra indicou que a lei do Ministério Público obriga o procurador-geral a "atender às convocações do presidente".

"A recusa em participar dessa reunião de gabinete, poderia se inserir em uma conduta delitiva [...] como descumprimento de deveres", afirmou.

Arévalo ganhou com folga as eleições com a promessa de combater a corrupção que assola o país, o que acendeu o alerta da elite político-empresarial que controlava a Guatemala.

A comunidade internacional atribui a esse temor os esforços da procuradora-geral para tentar tirar Arévalo do caminho com investigações polêmicas contra ele e seu partido, o Semilla, que foi inabilitado pela Justiça a pedido da Procuradoria-Geral.

- Sancionada por EUA e UE -

Arévalo carece de faculdade legal para remover Porras do cargo, mas lhe pediu publicamente que renuncie, após acusá-la de ter orquestrado uma tentativa de "golpe de Estado" com manobras judiciais para evitar que ele assumisse a Presidência.