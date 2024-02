Hamilton e Mercedes dominam treinos livres do GP de Bahrein

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) fez o melhor tempo da segunda sessão e do dia de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, primeira prova da nova temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (29) no circuito de Sakhir.

O sete vezes campeão mundial ficou à frente de seu companheiro de equipe e compatriota George Russell e da Aston Martin, do veterano espanhol Fernando Alonso, que fez o terceiro melhor tempo.

O também espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) e o australiano Oscar Piastri (McLaren) completaram o 'Top 5' desta jornada de abertura do Mundial.