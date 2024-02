Ignoradas por 'Oppenheimer', vítimas de teste nuclear contam sua versão

Apesar do Senado dos EUA ter proposto no ano passado um texto que expandia a aplicação da lei às pessoas expostas à primeira explosão atômica, a Câmara dos Representantes retirou a proposta em dezembro, preocupada com seu custo.

De acordo com "First We Bombed New Mexico" (Primeiro nós bombardeamos o Novo México, em tradução livre), um documentário recente que acompanha a luta de Cordova, as famílias afetadas pela radiação eram "principalmente hispânicas e indígenas".

- "Pilha de mentiras" -

"Oppenheimer" não impressionou Burris. "Sim, eu vi, mas esse filme é uma pilha de mentiras", descreveu.

"Quantas pessoas morreram aqui? Eles não disseram nada sobre isso".

Em 1945, sua família foi informada que se tratava de uma explosão de munições.