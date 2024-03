Incêndio na capital de Bangladesh deixa ao menos 44 mortos

Outros ficaram presos no telhado do prédio e pediam ajuda.

"Estamos descendo as mulheres e as crianças, entre eles minha mulher e meu filho. Bombeiros, nos ajudem. Nós homens estamos no telhado. Cinquenta pessoas precisam de resgate", disse Kamruzzaman Majumdar, professor de meio ambiente, no Facebook.

Mais tarde, Majumdar foi resgatado e colocado em segurança.

Centenas de familiares angustiados se aglomeraram no Dhaka Medical College Hospital quando as ambulâncias chegaram ao local trazendo mortos e feridos.

Incêndios em prédios de apartamentos ou fábricas são frequentes em Bangladesh devido à falta de rigor sobre as normas de segurança.

Em julho de 2021, ao menos 52 pessoas morreram, entre elas muitas crianças, quando uma fábrica de alimentos pegou fogo.