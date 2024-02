Independentista catalão Puigdemont é investigado por terrorismo na Espanha

O Supremo Tribunal da Espanha anunciou nesta quinta-feira (29) uma investigação por suposto terrorismo contra o líder independentista catalão Carles Puigdemont, que está em plena negociação de uma lei de anistia com o governo de Pedro Sánchez.

A Sala Penal do Supremo decidiu "abrir um processo para investigar e, se for o caso, julgar" o ex-presidente regional catalão e atual eurodeputado Puigdemont "por crimes de terrorismo relacionados com os fatos investigados no caso 'Tsunami Democràtic'", informou o tribunal em comunicado à imprensa.

O Tsunami Democràtic foi uma plataforma que coordenou os protestos, resultando em bloqueios de estradas e do aeroporto de Barcelona e danos na cidade, que ocorreram em 2019 após a condenação de líderes independentistas a penas de prisão pelo tentativa de secessão da Catalunha em 2017, uma das piores crises políticas da Espanha contemporânea.